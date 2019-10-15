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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.348.560.533 Türk Hava Yolları 1.165.791.995 Akbank 540.830.658 Tüpraş 377.063.490 ASELSAN 300.681.761 Vakıflar Bankası 289.722.640 Halkbank 286.515.272 İş Bankası (C) 218.493.796 Koza Madencilik 179.308.295 Pegasus 174.540.088 Ereğli Demir Çelik 154.855.890 Yapı ve Kredi Bank. 138.166.060 Kardemir (D) 133.996.372 İpek Doğal Enerji 107.102.552 Emlak Konut GMYO 102.052.838 Petkim 96.923.391 Türk Telekom 93.531.209 Turkcell 91.603.318 Bim Mağazalar 84.308.734 Trakya Cam 83.876.740(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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