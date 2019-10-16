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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.078.687.492 Koza Madencilik 307.250.471 ASELSAN 276.996.836 Garanti Bankası 272.802.713 Tüpraş 222.087.909 Petkim 186.517.945 Akbank 185.918.966 Bim Mağazalar 138.582.071 Halkbank 131.779.844 Ereğli Demir Çelik 128.844.202 Emlak Konut GMYO 127.430.396 İpek Doğal Enerji 121.319.844 Koç Holding 109.835.505 Kardemir (D) 97.834.224 Turkcell 93.082.151 Koza Altın 87.387.479 Türk Telekom 85.254.547 Sabancı Holding 84.612.411 Soda Sanayii 78.592.320 Şişe Cam 75.679.763(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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