Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.494.800.970 Garanti Bankası 564.703.658 Akbank 552.278.254 ASELSAN 526.755.036 Kardemir (D) 341.964.292 Doğuş Otomotiv 306.798.170 Petkim 260.624.489 Tüpraş 251.251.513 Ereğli Demir Çelik 223.732.553 Koza Madencilik 202.142.519 İş Fin.Kir. 199.457.527 Pegasus 186.567.806 Halkbank 165.988.192 Vakıflar Bankası 135.103.649 İş Bankası (C) 125.147.949 Emlak Konut GMYO 101.448.069 İhlas Gayrimenkul 93.943.456 Sasa Polyester 92.642.211 ICBC Turkey Bank 91.719.085 İpek Doğal Enerji 91.035.619(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

