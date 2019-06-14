FİNANS

"Borsada Katarlı çıkışı yok, girişi var"

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): - "Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul’dan çıkışı söz konusu olmayıp, bu farklılık sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır" - "Katarlı yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'a giriş olmuştur"

İSTANBUL (AA) - Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığı, borsaya girişinin olduğu bildirildi.

MKK'dan yapılan açıklamada geçen günlerde bazı basın yayın organlarında MKK verileri kullanılarak Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföylerinden 4,6 milyar TL çıkış yaptıkları yönünde haberler yapılığı belirtildi.

Haberlerde ifade edildiği şekilde Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının söz konusu olmadığı ve bu farklılığın sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklandığı vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi, Qatar National Bank'ın (QNB) sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde (pay adedi) herhangi bir değişiklik olmazken, fiyat değişikliği nedeniyle portföy değerinde azalma meydana gelmiştir. Haberin aksine, kuruluşumuz kayıtlarına göre Katarlı yatırımcıların pay sahipliğinde nominal bazda (pay adedi) artış meydana gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Katarlı yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'a giriş olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
katar MKK yatırımcı

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