Borsada milyoner sayısı azaldı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da 1 milyon liranın üzerinde hisse senedi portföyüne sahip yatırımcı sayısı ekimde 684 kişi azalırken, portföydeki değer kayıplarına karşın toplam yatırımcı sayısındaki artış dikkati çekti. AA muhabirinin Merkez Kayıt Kuruluşu verilerinden derlediği bilgilere göre Borsa İstanbul'da 1 milyon TL üzerinde portföye sahip yatırımcı sayısı ekimde 684 kişi azaldı. Eylül ayında 6 bin 378 kişi olan milyoner sayısı, ekimde 5 bin 694'e gerilerken, toplam yerli gerçek kişi yatırımcı sayısı ise 12 bin 684 kişi arttı. Borsa İstanbul'daki toplam yerli gerçek kişi yatırımcı sayısı, ekimde 1 milyon 170 bin 537'ye yükselirken, artışın sadece 50 bin lira ve altındaki portföye sahip yatırımcılarda olması dikkati çekti. Ekimde 50 bin lira altındaki portföye sahip yatırımcı sayısı 19 bin 652 kişi artarken, 50 bin TL üzerindeki portföye sahip yatırımcı sayısında ise bir önceki aya göre 6 bin 968 kişilik azalış görüldü. \ - 35 yaş altındaki yatırımcı sayısı 177 bin

Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcıların sadece yüzde 15'inin 35 yaş altında, yüzde 85'inin ise 35 yaş üzerinde olmasına karşın, orta yaşın altındaki yatırımcı sayısının artış hızı daha yüksek oldu. Orta yaş altındaki yatırımcı sayısı ekimde bir önceki aya göre 6 bin 793 kişi artarak 176 bin 950'ye çıkarken, 35 yaş üzeri yatırımcı sayısı ise ekimde 5 bin 891 kişilik artışla 993 bin 587'ye ulaştı. Borsa İstanbul'daki yerli gerçek hisse senedi yatırımcısının toplam portföy büyüklüğü, ekimde pay piyasalarındaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde 8 gerileyerek 61 milyar 248 milyon liraya düşerken, en yüksek tutarlı kayıp İstanbul yatırımcılarının portföyünde oldu. Borsa İstanbul'da İstanbul'a kayıtlı yerli gerçek kişi yatırımcısının portföyü 30 milyar 739 milyon lira ile toplam yerli gerçek kişi portföyünün yüzde 51'ini oluştururken, onu izleyen Ankara yatırımcısının toplam portföy büyüklüğüne oranı ise yüzde 12'de kaldı. Ankara yatırımcısının toplam portföyü ekimde 562 milyon lira azalarak 7 milyar 243 milyon liraya geriledi.

\ - Endeksteki düşüş ve mevduata geçiş portföyleri olumsuz etkiliyor Yabancı gerçek kişi yatırımcı sayısı ekimde 69 kişi artarak 6 bin 514'e çıkarken, portföy büyüklüğü 1 milyar 97 milyon lira ile sınırlı kaldı. Yabancı tüzel kişi ve fonların toplam portföy büyüklükleri ise ekimde bir önceki aya göre 19 milyar 198 milyon lira azalarak 178 milyar 840 milyon liraya indi. Yerli tüzel kişi ve fonların toplam portföy büyüklüğü de ekim sonu itibarıyla 47 milyar 174 milyon lira oldu. Analistler, borsada işlem gören pay piyasalarının ekimde ortalama yüzde 9,8 değer kaybettiğini anımsatarak, portföydeki gerilemede değer kayıplarının en önemli belirleyici olduğunu, ayrıca yükselen mevduat faizlerinin etkisiyle de hisse senedi portföylerin bir kısmının mevduata geçmiş olabileceğini kaydetti. Faizlerindeki yükselişin yanı sıra mevduat vergileri için yapılan düzenlemelerin orta ve uzun vadeli mevduatı cazip hale getirdiğini, bu sürecin mevduata geçişleri hızlandırmış olabileceğini ifade eden analistler, halka arz piyasasının durgun olmasının da pay piyasalarına yeni katılımları sınırladığını dile getirdi.