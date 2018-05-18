Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.416 4,71 BIST ANKARA 126.866 0,09 BIST ANTALYA 47.542 1,03 BIST BALIKESİR 61.648 -0,93 BIST BURSA 166.543 0,59 BIST DENIZLI 77.727 -1,15 BIST ISTANBUL 99.925 0,95 BIST IZMIR 135.835 0,27 BIST KAYSERI 409.848 -0,02 BIST KOCAELI 197.704 0,70 BIST KONYA 65.100 -0,22 BIST TEKIRDAĞ 193.460 1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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