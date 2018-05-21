Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.559 1,62 BIST ANKARA 126.795 -0,06 BIST ANTALYA 47.437 -0,22 BIST BALIKESİR 61.249 -0,65 BIST BURSA 165.353 -0,71 BIST DENIZLI 77.101 -0,80 BIST ISTANBUL 99.928 0,00 BIST IZMIR 135.240 -0,44 BIST KAYSERI 401.833 -1,96 BIST KOCAELI 192.907 -2,43 BIST KONYA 64.421 -1,04 BIST TEKIRDAĞ 195.028 0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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