Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.418 -0,58 BIST ANKARA 129.229 1,92 BIST ANTALYA 47.754 0,67 BIST BALIKESİR 61.388 0,23 BIST BURSA 165.017 -0,20 BIST DENIZLI 76.796 -0,40 BIST ISTANBUL 99.919 -0,01 BIST IZMIR 135.690 0,33 BIST KAYSERI 404.385 0,64 BIST KOCAELI 196.541 1,88 BIST KONYA 63.752 -1,04 BIST TEKIRDAĞ 195.909 0,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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