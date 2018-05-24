Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.385 -2,09 BIST ANKARA 130.283 1,84 BIST ANTALYA 45.004 -3,86 BIST BALIKESİR 57.553 -3,93 BIST BURSA 160.853 0,02 BIST DENIZLI 69.569 -4,20 BIST ISTANBUL 97.688 -0,85 BIST IZMIR 131.764 -0,91 BIST KAYSERI 375.767 -4,56 BIST KOCAELI 193.769 -0,90 BIST KONYA 60.163 -2,60 BIST TEKIRDAĞ 190.560 -5,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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