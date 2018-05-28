Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.164 2,54 BIST ANKARA 134.987 1,79 BIST ANTALYA 49.777 6,70 BIST BALIKESİR 60.680 4,06 BIST BURSA 169.143 4,14 BIST DENIZLI 74.698 4,65 BIST ISTANBUL 102.725 3,75 BIST IZMIR 138.508 2,12 BIST KAYSERI 394.754 2,56 BIST KOCAELI 206.115 3,94 BIST KONYA 62.604 2,12 BIST TEKIRDAĞ 199.255 1,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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