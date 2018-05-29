Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.413 -0,38 BIST ANKARA 134.634 -0,26 BIST ANTALYA 50.364 1,18 BIST BALIKESİR 60.687 0,01 BIST BURSA 168.210 -0,55 BIST DENIZLI 73.350 -1,80 BIST ISTANBUL 101.215 -1,47 BIST IZMIR 136.530 -1,43 BIST KAYSERI 387.412 -1,86 BIST KOCAELI 207.771 0,80 BIST KONYA 62.266 -0,54 BIST TEKIRDAĞ 198.214 -0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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