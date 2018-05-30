Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 204.123 4,99 BIST ANKARA 131.006 -2,69 BIST ANTALYA 51.580 2,41 BIST BALIKESİR 60.963 0,46 BIST BURSA 172.546 2,58 BIST DENIZLI 74.148 1,09 BIST ISTANBUL 100.162 -1,04 BIST IZMIR 134.439 -1,53 BIST KAYSERI 398.061 2,75 BIST KOCAELI 204.508 -1,57 BIST KONYA 62.225 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 198.641 0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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