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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 205.662 0,75 BIST ANKARA 131.133 0,10 BIST ANTALYA 50.192 -2,69 BIST BALIKESİR 59.532 -2,35 BIST BURSA 167.469 -2,94 BIST DENIZLI 73.765 -0,52 BIST ISTANBUL 97.224 -2,93 BIST IZMIR 134.381 -0,04 BIST KAYSERI 391.720 -1,59 BIST KOCAELI 203.592 -0,45 BIST KONYA 60.846 -2,22 BIST TEKIRDAĞ 192.626 -3,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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