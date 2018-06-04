Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 208.321 4,74 BIST ANKARA 130.523 0,72 BIST ANTALYA 49.743 -0,42 BIST BALIKESİR 57.683 -0,60 BIST BURSA 163.221 -1,15 BIST DENIZLI 71.696 -0,35 BIST ISTANBUL 96.370 0,26 BIST IZMIR 134.475 1,69 BIST KAYSERI 371.923 -0,89 BIST KOCAELI 202.250 -0,97 BIST KONYA 60.014 -0,01 BIST TEKIRDAĞ 187.505 -0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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