Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 207.140 -0,57 BIST ANKARA 128.143 -1,82 BIST ANTALYA 49.689 -0,11 BIST BALIKESİR 56.925 -1,31 BIST BURSA 161.907 -0,80 BIST DENIZLI 71.870 0,24 BIST ISTANBUL 94.826 -1,60 BIST IZMIR 133.554 -0,69 BIST KAYSERI 374.592 0,72 BIST KOCAELI 204.967 1,34 BIST KONYA 59.594 -0,70 BIST TEKIRDAĞ 184.168 -1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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