Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.943 -2,51 BIST ANKARA 126.431 -1,34 BIST ANTALYA 48.285 -2,83 BIST BALIKESİR 55.861 -1,87 BIST BURSA 157.763 -2,56 BIST DENIZLI 71.014 -1,19 BIST ISTANBUL 93.596 -1,30 BIST IZMIR 130.178 -2,53 BIST KAYSERI 370.256 -1,16 BIST KOCAELI 203.693 -0,62 BIST KONYA 59.004 -0,99 BIST TEKIRDAĞ 182.835 -0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak
Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum