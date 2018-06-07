Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.381 -0,77 BIST ANKARA 125.224 -0,95 BIST ANTALYA 48.498 0,44 BIST BALIKESİR 56.347 0,87 BIST BURSA 162.306 2,88 BIST DENIZLI 72.111 1,55 BIST ISTANBUL 94.685 1,16 BIST IZMIR 133.786 2,77 BIST KAYSERI 363.677 -1,78 BIST KOCAELI 211.748 3,95 BIST KONYA 59.714 1,20 BIST TEKIRDAĞ 183.628 0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda
Faiz kararı sonrası hükümetten ilk açıklama!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum