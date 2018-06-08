Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.310 -8,52 BIST ANKARA 124.781 -0,35 BIST ANTALYA 48.089 -0,84 BIST BALIKESİR 54.668 -2,98 BIST BURSA 160.162 -1,32 BIST DENIZLI 69.998 -2,93 BIST ISTANBUL 92.684 -2,11 BIST IZMIR 129.916 -2,89 BIST KAYSERI 342.787 -5,74 BIST KOCAELI 207.223 -2,14 BIST KONYA 58.824 -1,49 BIST TEKIRDAĞ 183.743 0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Ankara'da AVM'ler bayramın ilk günü kapalı
MarkAntalya AVM ihalesi iptal edildi
TMSF'den döviz kararı!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Okuyucu Yorumları 0 yorum