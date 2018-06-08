FİNANS

Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.310 -8,52 BIST ANKARA 124.781 -0,35 BIST ANTALYA 48.089 -0,84 BIST BALIKESİR 54.668 -2,98 BIST BURSA 160.162 -1,32 BIST DENIZLI 69.998 -2,93 BIST ISTANBUL 92.684 -2,11 BIST IZMIR 129.916 -2,89 BIST KAYSERI 342.787 -5,74 BIST KOCAELI 207.223 -2,14 BIST KONYA 58.824 -1,49 BIST TEKIRDAĞ 183.743 0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdiYerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağızSağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Erdoğan Demirören'in vefatı

Erdoğan Demirören'in vefatı

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.