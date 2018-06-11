Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.319 0,00 BIST ANKARA 124.648 -0,11 BIST ANTALYA 48.578 1,02 BIST BALIKESİR 54.213 -0,83 BIST BURSA 160.351 0,12 BIST DENIZLI 69.652 -0,49 BIST ISTANBUL 94.057 1,48 BIST IZMIR 128.245 -1,29 BIST KAYSERI 328.826 -4,07 BIST KOCAELI 209.921 1,30 BIST KONYA 57.705 -1,90 BIST TEKIRDAĞ 182.403 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var
Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar