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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.319 0,00 BIST ANKARA 124.648 -0,11 BIST ANTALYA 48.578 1,02 BIST BALIKESİR 54.213 -0,83 BIST BURSA 160.351 0,12 BIST DENIZLI 69.652 -0,49 BIST ISTANBUL 94.057 1,48 BIST IZMIR 128.245 -1,29 BIST KAYSERI 328.826 -4,07 BIST KOCAELI 209.921 1,30 BIST KONYA 57.705 -1,90 BIST TEKIRDAĞ 182.403 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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