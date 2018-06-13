Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.619 -4,44 BIST ANKARA 120.150 -2,22 BIST ANTALYA 49.080 0,16 BIST BALIKESİR 53.835 0,32 BIST BURSA 154.342 -1,30 BIST DENIZLI 68.557 -0,90 BIST ISTANBUL 89.919 -2,21 BIST IZMIR 122.181 -3,93 BIST KAYSERI 334.648 -1,23 BIST KOCAELI 202.648 -2,72 BIST KONYA 55.763 -2,17 BIST TEKIRDAĞ 182.964 -5,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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