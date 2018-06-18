Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.260 6,05 BIST ANKARA 114.723 -4,03 BIST ANTALYA 47.698 -1,86 BIST BALIKESİR 53.433 -0,77 BIST BURSA 155.311 0,02 BIST DENIZLI 68.054 -1,00 BIST ISTANBUL 89.287 -1,79 BIST IZMIR 118.176 -2,59 BIST KAYSERI 337.422 -1,09 BIST KOCAELI 209.816 1,08 BIST KONYA 54.752 -1,64 BIST TEKIRDAĞ 180.869 -2,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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