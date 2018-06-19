Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.792 1,91 BIST ANKARA 116.561 1,60 BIST ANTALYA 48.280 1,22 BIST BALIKESİR 55.702 4,25 BIST BURSA 156.531 0,79 BIST DENIZLI 69.360 1,92 BIST ISTANBUL 90.452 1,30 BIST IZMIR 122.271 3,47 BIST KAYSERI 348.612 3,32 BIST KOCAELI 209.161 -0,31 BIST KONYA 54.953 0,37 BIST TEKIRDAĞ 184.719 2,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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