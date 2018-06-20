Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.002 -4,66 BIST ANKARA 118.059 1,29 BIST ANTALYA 48.857 1,20 BIST BALIKESİR 56.089 0,69 BIST BURSA 159.914 2,16 BIST DENIZLI 69.458 0,14 BIST ISTANBUL 91.143 0,76 BIST IZMIR 121.998 -0,22 BIST KAYSERI 352.672 1,16 BIST KOCAELI 211.038 0,90 BIST KONYA 55.666 1,30 BIST TEKIRDAĞ 188.338 1,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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