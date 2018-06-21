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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.792 -1,23 BIST ANKARA 119.413 1,15 BIST ANTALYA 49.856 2,04 BIST BALIKESİR 56.890 1,43 BIST BURSA 164.413 2,81 BIST DENIZLI 69.588 0,19 BIST ISTANBUL 92.091 1,04 BIST IZMIR 123.103 0,91 BIST KAYSERI 346.686 -1,70 BIST KOCAELI 209.657 -0,65 BIST KONYA 56.582 1,65 BIST TEKIRDAĞ 187.843 -0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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