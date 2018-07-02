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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.161 -2,36 BIST ANKARA 125.285 1,32 BIST ANTALYA 52.823 1,17 BIST BALIKESİR 61.788 1,03 BIST BURSA 164.692 -0,92 BIST DENIZLI 79.444 -0,04 BIST ISTANBUL 94.738 0,39 BIST IZMIR 133.231 -0,06 BIST KAYSERI 355.253 -2,08 BIST KOCAELI 202.484 -0,43 BIST KONYA 65.140 2,18 BIST TEKIRDAĞ 196.523 0,87Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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