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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.554 0,15 BIST ANKARA 126.237 1,12 BIST ANTALYA 53.994 -0,10 BIST BALIKESİR 63.291 -0,11 BIST BURSA 161.845 0,38 BIST DENIZLI 78.858 -0,78 BIST ISTANBUL 94.860 0,63 BIST IZMIR 134.130 0,01 BIST KAYSERI 348.501 -0,31 BIST KOCAELI 203.257 -1,35 BIST KONYA 63.444 -2,55 BIST TEKIRDAĞ 199.612 1,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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