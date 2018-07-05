Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.882 1,25 BIST ANKARA 131.650 4,29 BIST ANTALYA 54.093 0,18 BIST BALIKESİR 64.916 2,57 BIST BURSA 165.395 2,19 BIST DENIZLI 79.715 1,09 BIST ISTANBUL 96.383 1,60 BIST IZMIR 137.068 2,19 BIST KAYSERI 354.651 1,76 BIST KOCAELI 204.803 0,76 BIST KONYA 64.128 1,08 BIST TEKIRDAĞ 204.973 2,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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