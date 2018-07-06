Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.173 -0,90 BIST ANKARA 134.631 2,26 BIST ANTALYA 53.536 -1,03 BIST BALIKESİR 65.651 1,13 BIST BURSA 163.774 -0,98 BIST DENIZLI 78.310 -1,76 BIST ISTANBUL 96.001 -0,40 BIST IZMIR 136.826 -0,18 BIST KAYSERI 353.524 -0,32 BIST KOCAELI 202.965 -0,90 BIST KONYA 64.078 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 203.046 -0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor
Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum