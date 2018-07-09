Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.024 -0,61 BIST ANKARA 136.645 1,50 BIST ANTALYA 53.248 -0,54 BIST BALIKESİR 65.540 -0,17 BIST BURSA 163.079 -0,42 BIST DENIZLI 79.046 0,94 BIST ISTANBUL 96.820 0,85 BIST IZMIR 137.123 0,22 BIST KAYSERI 356.730 0,91 BIST KOCAELI 203.281 0,16 BIST KONYA 65.006 1,45 BIST TEKIRDAĞ 202.856 -0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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