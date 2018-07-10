Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.544 -4,02 BIST ANKARA 135.068 -1,15 BIST ANTALYA 51.529 -3,23 BIST BALIKESİR 62.768 -4,23 BIST BURSA 159.117 -2,43 BIST DENIZLI 76.959 -2,64 BIST ISTANBUL 93.739 -3,18 BIST IZMIR 133.914 -2,34 BIST KAYSERI 354.014 -0,76 BIST KOCAELI 202.723 -0,27 BIST KONYA 63.898 -1,70 BIST TEKIRDAĞ 196.336 -3,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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