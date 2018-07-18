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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 19:34 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.866 0,08 BIST ANKARA 134.467 -0,25 BIST ANTALYA 50.018 -1,57 BIST BALIKESİR 60.032 -0,33 BIST BURSA 154.981 -0,82 BIST DENIZLI 73.945 -0,34 BIST ISTANBUL 92.213 0,67 BIST IZMIR 130.027 0,68 BIST KAYSERI 307.574 0,35 BIST KOCAELI 190.667 -1,49 BIST KONYA 58.928 -1,00 BIST TEKIRDAĞ 222.352 4,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada şehir endekslerinin değişimi

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