Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 207.058 1,04 BIST ANKARA 132.715 -4,00 BIST ANTALYA 51.206 -3,68 BIST BALIKESİR 62.457 -4,42 BIST BURSA 154.312 -1,98 BIST DENIZLI 74.788 -3,15 BIST ISTANBUL 92.575 -2,46 BIST IZMIR 129.059 -2,74 BIST KAYSERI 310.768 -3,17 BIST KOCAELI 197.122 -0,95 BIST KONYA 59.703 -3,88 BIST TEKIRDAĞ 223.564 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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