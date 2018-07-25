Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 215.193 3,93 BIST ANKARA 136.985 3,22 BIST ANTALYA 54.105 5,66 BIST BALIKESİR 64.191 2,78 BIST BURSA 155.178 0,56 BIST DENIZLI 76.223 1,92 BIST ISTANBUL 95.821 3,51 BIST IZMIR 133.110 3,14 BIST KAYSERI 315.970 1,67 BIST KOCAELI 198.812 0,86 BIST KONYA 61.331 2,73 BIST TEKIRDAĞ 232.365 3,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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