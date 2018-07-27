Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 221.797 2,74 BIST ANKARA 132.382 -0,83 BIST ANTALYA 57.239 2,37 BIST BALIKESİR 63.166 -0,22 BIST BURSA 157.752 0,69 BIST DENIZLI 75.810 0,46 BIST ISTANBUL 97.153 1,20 BIST IZMIR 132.698 0,53 BIST KAYSERI 314.917 1,21 BIST KOCAELI 199.453 0,41 BIST KONYA 60.604 0,30 BIST TEKIRDAĞ 228.013 0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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