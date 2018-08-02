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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.411 -2,66 BIST ANKARA 127.564 -4,57 BIST ANTALYA 57.641 -3,51 BIST BALIKESİR 61.821 -3,72 BIST BURSA 152.341 -4,40 BIST DENIZLI 76.541 -3,65 BIST ISTANBUL 95.169 -3,24 BIST IZMIR 130.397 -3,27 BIST KAYSERI 302.821 -3,80 BIST KOCAELI 205.527 -1,35 BIST KONYA 58.299 -4,22 BIST TEKIRDAĞ 216.495 -1,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada şehir endekslerinin değişimi

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