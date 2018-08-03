Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.252 2,07 BIST ANKARA 131.114 2,78 BIST ANTALYA 58.316 1,17 BIST BALIKESİR 62.673 1,38 BIST BURSA 154.288 1,28 BIST DENIZLI 77.940 1,83 BIST ISTANBUL 96.621 1,53 BIST IZMIR 135.307 3,76 BIST KAYSERI 304.592 0,58 BIST KOCAELI 199.743 -2,81 BIST KONYA 59.174 1,50 BIST TEKIRDAĞ 216.395 -0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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