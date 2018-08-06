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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.249 0,00 BIST ANKARA 128.467 -2,02 BIST ANTALYA 55.567 -4,71 BIST BALIKESİR 61.829 -1,35 BIST BURSA 152.280 -1,30 BIST DENIZLI 76.910 -1,32 BIST ISTANBUL 95.093 -1,58 BIST IZMIR 137.722 1,78 BIST KAYSERI 296.473 -2,67 BIST KOCAELI 195.730 -2,01 BIST KONYA 57.816 -2,29 BIST TEKIRDAĞ 211.254 -2,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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