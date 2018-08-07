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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.510 0,14 BIST ANKARA 129.923 1,13 BIST ANTALYA 54.381 -2,13 BIST BALIKESİR 62.178 0,57 BIST BURSA 153.524 0,82 BIST DENIZLI 77.762 1,11 BIST ISTANBUL 97.138 2,15 BIST IZMIR 138.766 0,76 BIST KAYSERI 289.947 -2,20 BIST KOCAELI 197.414 0,86 BIST KONYA 57.838 0,04 BIST TEKIRDAĞ 207.705 -1,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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