Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.157 -3,44 BIST ANKARA 126.697 -3,17 BIST ANTALYA 50.830 -5,71 BIST BALIKESİR 57.343 -7,25 BIST BURSA 152.261 0,09 BIST DENIZLI 70.564 -10,01 BIST ISTANBUL 96.913 -1,02 BIST IZMIR 151.486 -0,78 BIST KAYSERI 261.982 -6,93 BIST KOCAELI 203.568 4,47 BIST KONYA 55.117 -4,94 BIST TEKIRDAĞ 200.728 -3,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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