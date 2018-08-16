Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.093 0,22 BIST ANKARA 118.760 -1,49 BIST ANTALYA 46.315 -2,89 BIST BALIKESİR 52.159 -1,96 BIST BURSA 141.974 -3,97 BIST DENIZLI 69.431 -1,26 BIST ISTANBUL 89.919 -3,16 BIST IZMIR 140.038 -1,93 BIST KAYSERI 268.889 -5,89 BIST KOCAELI 206.494 -3,93 BIST KONYA 52.562 -1,27 BIST TEKIRDAĞ 187.109 -3,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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