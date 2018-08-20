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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.040 2,88 BIST ANKARA 115.722 0,35 BIST ANTALYA 46.011 0,96 BIST BALIKESİR 52.305 2,68 BIST BURSA 144.359 -0,76 BIST DENIZLI 67.641 -0,22 BIST ISTANBUL 93.827 2,37 BIST IZMIR 139.965 1,48 BIST KAYSERI 268.146 3,09 BIST KOCAELI 216.333 1,69 BIST KONYA 51.863 0,69 BIST TEKIRDAĞ 186.689 1,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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