Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.040 2,88 BIST ANKARA 115.722 0,35 BIST ANTALYA 46.011 0,96 BIST BALIKESİR 52.305 2,68 BIST BURSA 144.359 -0,76 BIST DENIZLI 67.641 -0,22 BIST ISTANBUL 93.827 2,37 BIST IZMIR 139.965 1,48 BIST KAYSERI 268.146 3,09 BIST KOCAELI 216.333 1,69 BIST KONYA 51.863 0,69 BIST TEKIRDAĞ 186.689 1,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları
Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak