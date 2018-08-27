Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.258 3,92 BIST ANKARA 117.548 1,58 BIST ANTALYA 48.528 5,47 BIST BALIKESİR 53.752 2,77 BIST BURSA 147.534 2,20 BIST DENIZLI 68.232 0,87 BIST ISTANBUL 95.133 1,39 BIST IZMIR 145.295 3,81 BIST KAYSERI 274.680 2,44 BIST KOCAELI 212.956 -1,56 BIST KONYA 53.365 2,89 BIST TEKIRDAĞ 189.453 1,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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