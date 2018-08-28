Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.239 1,04 BIST ANKARA 121.612 3,46 BIST ANTALYA 48.995 0,96 BIST BALIKESİR 55.995 4,17 BIST BURSA 151.977 3,01 BIST DENIZLI 69.754 2,23 BIST ISTANBUL 96.804 1,76 BIST IZMIR 149.630 2,98 BIST KAYSERI 281.926 2,64 BIST KOCAELI 218.031 2,38 BIST KONYA 56.544 5,96 BIST TEKIRDAĞ 193.024 1,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum