Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.457 -1,96 BIST ANKARA 120.941 -0,55 BIST ANTALYA 48.715 -0,57 BIST BALIKESİR 53.982 -3,59 BIST BURSA 153.738 1,16 BIST DENIZLI 69.687 -0,10 BIST ISTANBUL 96.030 -0,80 BIST IZMIR 150.577 0,63 BIST KAYSERI 275.524 -2,27 BIST KOCAELI 220.752 1,25 BIST KONYA 57.632 1,92 BIST TEKIRDAĞ 189.129 -2,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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