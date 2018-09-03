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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.715 2,05 BIST ANKARA 122.312 2,64 BIST ANTALYA 50.355 2,63 BIST BALIKESİR 57.192 6,47 BIST BURSA 157.337 1,14 BIST DENIZLI 71.239 0,52 BIST ISTANBUL 96.769 1,39 BIST IZMIR 150.570 2,04 BIST KAYSERI 278.067 1,83 BIST KOCAELI 218.198 -0,40 BIST KONYA 59.740 2,24 BIST TEKIRDAĞ 197.165 3,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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