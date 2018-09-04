Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.058 1,72 BIST ANKARA 120.222 -1,71 BIST ANTALYA 50.236 -0,24 BIST BALIKESİR 58.391 2,10 BIST BURSA 155.947 -0,88 BIST DENIZLI 71.821 0,82 BIST ISTANBUL 96.238 -0,55 BIST IZMIR 148.247 -1,54 BIST KAYSERI 272.144 -2,13 BIST KOCAELI 221.506 1,52 BIST KONYA 59.611 -0,21 BIST TEKIRDAĞ 196.461 -0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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