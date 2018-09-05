Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 203.962 2,98 BIST ANKARA 119.909 -0,26 BIST ANTALYA 49.869 -0,73 BIST BALIKESİR 58.250 -0,24 BIST BURSA 158.956 1,93 BIST DENIZLI 72.883 1,48 BIST ISTANBUL 96.276 0,04 BIST IZMIR 149.337 0,73 BIST KAYSERI 269.140 -1,10 BIST KOCAELI 224.737 1,46 BIST KONYA 58.989 -1,04 BIST TEKIRDAĞ 195.951 -0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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