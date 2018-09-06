Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.335 -2,27 BIST ANKARA 119.902 -0,01 BIST ANTALYA 50.138 0,54 BIST BALIKESİR 58.031 -0,38 BIST BURSA 155.982 -1,87 BIST DENIZLI 72.087 -1,09 BIST ISTANBUL 95.815 -0,48 BIST IZMIR 152.027 1,80 BIST KAYSERI 274.452 1,97 BIST KOCAELI 229.234 2,00 BIST KONYA 58.835 -0,26 BIST TEKIRDAĞ 195.424 -0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Ankara'da simide zam
Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek mesajı
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum