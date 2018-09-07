Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.371 0,02 BIST ANKARA 120.365 0,39 BIST ANTALYA 50.464 0,65 BIST BALIKESİR 57.515 -0,89 BIST BURSA 153.883 -1,35 BIST DENIZLI 72.210 0,17 BIST ISTANBUL 96.819 1,05 BIST IZMIR 150.578 -0,95 BIST KAYSERI 276.294 0,67 BIST KOCAELI 225.730 -1,53 BIST KONYA 58.846 0,02 BIST TEKIRDAĞ 194.974 -0,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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