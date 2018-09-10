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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 10.09.2018 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.103 -0,13 BIST ANKARA 118.391 -1,64 BIST ANTALYA 50.354 -0,22 BIST BALIKESİR 59.061 2,69 BIST BURSA 149.559 -2,81 BIST DENIZLI 71.385 -1,14 BIST ISTANBUL 95.331 -1,54 BIST IZMIR 147.911 -1,77 BIST KAYSERI 269.299 -2,53 BIST KOCAELI 224.295 -0,64 BIST KONYA 56.951 -3,22 BIST TEKIRDAĞ 192.058 -1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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